Главная проблема энергетики – это финансовый дефицит в энергосистеме, – Омельченко

Энергетический Рамштайн помог украинской энергосистеме оборудованием и кредитованием энергетики, однако он не сможет решить проблему большого дефицита средств в системе.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Он (Рамштайн) не смог решить главную проблему – это большой дефицит финансовых средств украинской энергетической системы. Из-за внутриукраинских проблем, именно из-за того, что модель, которая у нас в Украине на сегодня существует, она такая искривленная", – подчеркнул Омельченко.

Он подчеркнул, что текущая модель энергорынка – это самая большая проблема в энергетике, поскольку из-за нее ежемесячно генерируются миллиардные долги.

Напомним, замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме, если не одобрить решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения.