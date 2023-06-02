Госфинмониторинг Украины "наказал" Россию: агрессора исключили из организаций, найдены скрытые счета

В Украине Госфинмониторинг способствовал блокированию России и приостановки ее членства в крупных международных организациях. Кроме того, ведомство за время войны занимается розыском активов оккупантов, находит каналы финансирования диверсантов.

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В правоохранительные органы уже направили информацию о подозрительных финансовых операциях более чем на 118,5 млрд грн. Также передали информацию о 462 предателях и коллаборантах. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга.

Россия исключена из MONEYVAL, а членство РФ в FATF приостановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

России ограничили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ ограничено в правах членства в группе. В частности, ПФР РФ запрещается занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать участие в проектах.

Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях конференции может только онлайн.

Также Гофминмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госфинмониторинг Украины получил отличие от Эгмонтонской группы – профессиональной сети для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят финразведки 167 юрисдикций. Предпосылкой для этого стала активная деятельность службы, противодействующей финансированию российского терроризма. В частности, она заняла 2-е место "в регионе по и вкладам в деятельность группы".

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