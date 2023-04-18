Готовы работать за любую зарплату: что происходит на украинском рынке IT

Только 18% новичков ищут работу в украинском IT из-за более высоких зарплат. При этом 37% соискателей готовы согласиться на любую предложенную зарплату, а еще 8% согласны получать даже ниже, чем имеют сейчас.

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Об этом сообщает DOU. Там отмечают: чаще всего готовы принять любое предложение работодателя те, "кто ищет позицию более месяца".

"37% соискателей готовы согласиться на любую предложенную зарплату, а еще 8% – на более низкую, чем сегодня. Чаще других на любую предложенную зарплату готовы согласиться разработчики, ищущие первую работу – 45%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: переход в IT "не всегда означает улучшение материального положения". В частности:

42% нашедших первую работу в IT в течение прошлого года получили более высокую зарплату, чем до того;

17% перешли на такую же зарплату, как была;

"треть этих специалистов согласилась на меньшую зарплату или вообще не имела четких ожиданий заработка".

Кто зарабатывает больше всех

По данным же крупного кадрового агентства, самую высокую зарплату в IT в Украине (по состоянию на 18 апреля) предлагают symfony разработчикам – в среднем 130 тыс. грн. В топ-5 также входят:

angular-разработчики и C++ программисты – 85 тыс. грн;

C# программисты – 82,5 тыс. грн;

full stack программисты – 80 тыс. грн;

програмисты Java – 75 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине среди представителей рабочих специальностей же получают водители-международники. В среднем им платят 42 500 грн.

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