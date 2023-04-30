Инспектор налоговой требовала взятку в долларах от предприятия: что обещала "порешать"

Во Львовской области на получении взятки поймали инспекторку Налоговой службы. По данным следствия, она требовала и получила 900 долларов от представителя одного из предприятий.

Видео дня

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре. Там отметили: в декабре 2022 года налоговые накладные этого предприятия были заблокированы – в связи с нарушением законодательством. Служащая же налоговой обещала за взятку "решить вопрос их разблокирования в Едином реестре налоговых накладных".

"Разоблачено и сообщено о подозрении главному ревизору инспектору одного из управлений ГУ ГНС во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Женщину задержали сразу после получения неправомерной выгоды. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности. Устанавливаются другие причастные лица", – говорится в сообщении.

Дело открыто по ч. 3 ст. 368 КК Украины. Подозреваемой, среди прочего, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовской таможне разоблачили масштабную коррупционную схему, которая ежемесячно приносила до 500 тыс. грн "заработка" организаторам. По данным следствия, на посту "Яворов" таможенники наладили схему тотальных поборов с небольших предпринимателей, которые ввозили в Украину товары широкого потребления. Тем, же кто отказывался платить, таможенники затрудняли оформление при пересечении границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!