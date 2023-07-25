Релоцироваться отказались и инвестировали в рынок Украины, чтобы все налоги и рабочие места остались

Компания Global Spirits с начала полномасштабной войны инвестировала в оборудование завода уже более 49,3 млн грн.

За счет новых инвестиций на ЛВЗ "Хортица" расширено производство брендов. Компания использовала средства, заработанные на экспортных контрактах, вернула их для того, чтобы улучшить производство в Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Global Spirits. Спрос на продукцию ЛВС "Хортица" растет, в том числе, на внешних рынках.

Инвестиции в Украине не только позволяют увеличить производственные мощности, удерживать и создавать рабочие места, что также приводит к увеличению поступающих налогов в бюджет.

В условиях войны компании удалось не только сохранить, но и улучшить технологию.

Решение инвестировать средства в ЛВЗ "Хортица" было принято уже после начала полномасштабной войны. В условиях, когда часть предприятий вынуждены релоцироваться за границу, сохранение и расширение производства в Украине в Global Spirits считают "приоритетной задачей".

С начала полномасштабной войны Global Spirits уплатили в бюджет Украины 3,6 млрд грн налогов. Кроме того, удалось сохранить 2339 рабочих мест, на 100% загрузить мощности завода, а также обеспечить потребность внутреннего рынка и экспортировать бренды более чем в 50 стран, выполнив все экспортные контракты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявили в розыск в России за оказание благотворительной и гуманитарной помощи гражданским в Украине и ВСУ.