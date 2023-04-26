Испугались монополии: Британия заблокировала крупнейшую сделку в истории игровой индустрии
Антимонопольная служба Великобритании (CMA) наложила вето на сделку по покупке корпорацией Microsoft игрового гиганта Activision Blizzard. Поглощение игровой студии, которая выпустила легендарные Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Overwatch, должно было стать рекордной сделкой в истории игровой индустрии – на $69 млрд.
В CMA считают, что такое поглощение приведет к усилению монополии на рынке облачных игр и росту цен для потребителей. "Microsoft уже занимает сильную позицию и имеет преимущество перед другими конкурентами в сфере облачных игр, и сделка только укрепит это преимущество", – цитирует Bloomberg председателя независимой группы экспертов Мартина Коулмана.
Microsoft планирует обжаловать это решение, Activision Blizzard заявила о намерении помочь корпорации с апелляцией. "Мы по-прежнему полностью привержены этой сделке приобретению и будем подавать апелляцию. Решение CMA отвергает прагматический подход к решению проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Соединенном Королевстве", – заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Регулятор Великобритании является одной из самых влиятельных организаций, решающих судьбу сделки, наряду с аналогичными органами в ЕС и США. При этом Европейская комиссия обязалась обнародовать свой вердикт по сделке до 22 мая. В США слушания запланированы на август.
После решения CMA акции Activision упали более чем на 10%. Впрочем, акции Microsoft, которая дне ранее сообщила о высоких финансовых результатах, выросли на 7,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, студия Blizzard как бренд находится далеко не в лучшем положении: за последние годы ее репутацию подмочили скандалы из-за сексизма, плохих условий работы, масштабных увольнений и "слитых" ожиданий поклонников видеоигр. В Microsoft покупку студии рассматривают как инвестицию в развитие игр на ПК, мобильных устройствах и консолях.
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