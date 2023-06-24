Из Москвы на частных самолетах сбежали российские олигархи: они считались друзьями Путина

Из Москвы на частных самолетах 24 июня вылетели российские олигархи, которые считаются друзьями президента РФ Владимира Путина. Среди них и Юрий Ковальчук, который считается одним из самых приближенных к Кремлю олигархов.

Видео дня

Как пишет издание "Важные новости", из Москвы в сторону Питера вылетел Ил96-300ПУ Владимира Путина. Борт пропал с радаров возле Твери. На нем установлено оборудование для управления армией. Второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Питер. Он пропал с радаров над Гатчиной.

Бизнес-джет олигарха и друга Путина Аркадия Роттенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Этот полет был запланирован еще вчера вечером. Sukhoi Superjet вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06 мск.

Бизнес-джет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина ожидает вылета из Москвы в Стамбул в 17:00 мск. Bombardier Global Express XLS госкомпании Интер РАО (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.