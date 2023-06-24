Из России на частных самолетах улетает элита: данные радаров 

Из крупных российских городов, в первую очередь Москвы, вылетают десятки частных самолетов. Российская элита бежит из страны на фоне попытки главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина захватить страну.

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Это следует из данных flightradar24. В Россию все еще прибывают рейсовые самолеты, вместе с тем большое количество частных самолетов покидает территорию страны. Среди них, к примеру, бизнес джет Citation CJ1 бортовой номер RA-67428.

Ранее в Ростовской области РФ на фоне мятежа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина местные власти попытались успокоить россиян рассказами о запасах продуктов. Директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что запаса хватит на неделю.

В РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.