Из-за долгов в 'зеленой' энергетике банки увеличили долю неработающих кредитов, – НБУ

Финансовый кризис в области "зеленой" энергетики приводит к потерям для банков — доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до вторжения.

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Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за июнь 2023 года.

"Украинские банки, прежде всего государственные, активно кредитовали "зеленую" энергетику. В валовом кредитном портфеле доля кредитов "зеленой" энергетики составляет почти 4%. Этот показатель значительно выше для государственных банков, которым принадлежит более трех четвертей кредитов отрасли. В отдельных банках доля портфеля достигает 13%. Отрасль не успела оправиться от кризиса недофинансирования, как шок войны повлек за собой стремительный рост доли неработающих кредитов", — говорится в Отчете.

В Нацбанке отмечают, что проблемы "зеленой" генерации продолжаются годы, а война их усугубила.

Да, кризис на рынке начался несколько лет назад. Объемы производства из возобновляемых источников энергии росли, а поступлений от продаж электроэнергии не было достаточно для оплаты генерации.

При этом в НБУ напоминают, что около 20% объектов солнечной энергетики и примерно 80% объектов генерации с ветра потерпели разрушения, уничтожены или оккупированы.

"Их восстановление проблематично: собственные ресурсы компаний ограничены, кредитование почти остановилось. В результате перебоев в электроснабжении введенная ранее балансирующая модель приводила к непропорционально большим штрафам за небалансы для производителей".

Нацбанк также отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний не способны обслуживать свои долги.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.