Из-за ордера на арест Путина из России уходит крупный сервис знакомств Tinder: детали

Компания – владелец сервиса знакомств Tinder, Match Group, объявила о выходе с российского рынка. Произойти это должно до 30 июня. Причиной указана необходимость защиты прав человека, а также выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: покинут Россию и другие бренды компании.

"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", – заявили в компании.

В то же время, подчеркивают авторы материала, исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp – акционера Match Group – сообщил, что последняя имела веские причины уйти с российского рынка. В частности, речь идет о выданном Международным уголовным судом в Гааге ордере на арест президента РФ Владимира Путина.

"Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, президенту которой Международный уголовный суд выдвинул обвинения", – сказал он.

Ранее об уходе из России заявил владелец строительной сети Leroy Merlin – французская группа ADEO. Ожидается, что российская компания будет передана локальному менеджменту. При этом там отметили: смена владельца не отразится на бизнесе, а также не будет менять взаимоотношения с партнерами и клиентами и сохранит все рабочие места.

"ADEO сообщает о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местному менеджменту. Это должно сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников, а также обеспечить продолжение деятельности компании для людей", – сообщили в компании.

Впрочем, заявление Leroy Merlin о том, что "смена владельца не отразится на бизнесе", может свидетельствовать о возможном желании компании продолжать работать на российском рынке – однако скрыто, под другим названием. Таким образом там, возможно, хотят остановить поток критики в адрес Leroy Merlin из-за продолжения работы в РФ, несмотря на развязанную ею войну против Украины.

В настоящее время сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах. Ритейлер входит в 10 крупнейших торговых компаний страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alibaba Group – главный акционер одного из крупнейших маркетплейсов РФ "Алиэкспресс Россия" – отказалась инвестировать в развитие проекта. Более того, ее примеру последовали и остальные акционеры компании. После этого "Алиэкспресс Россия" провела массовое сокращение персонала, уволив сотни сотрудников.

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