Из-за решения НКРЭКУ государственный Гарпок накопит больше долгов за "зеленую" энергию

Отсутствие в Украине свободного рынка электроэнергии по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приводит к дисбалансу на рынке электроэнергии и финансовым проблемам госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое накапливает долги перед предприятиями зеленой энергетики.

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Об этом заявил Андриан Прокоп, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Он напомнил, что 30 мая Комиссия опубликовала решение об отмене прайс-кепов, но затем по своему усмотрению или из-за внешнего вмешательства откатила свое решение. При этом отрицательно к этому событию отнеслись в Министерстве энергетики и Секретариате Энергетического сообщества.

"Регулятор своим решением позволил снизить цену электроэнергии до нуля. И это было бы не критично, если бы производители из ВИЭ могли дороже продавать электроэнергию в часы пикового потребления. То есть, если бы не было максимального ценового ограничения. Но в новых условиях Гарпок, имея в своем портфели до 80% солнечной (то есть дневной) генерации, просто обречены на снижение своего дохода", – заявил Прокоп.

Он сообщил, что большую часть товара госпредприятие физически может реализовать только в дневные часы, когда стоимость электроэнергии будет минимальной. А наличие верхнего прайс-кепа не позволит компенсировать свои потери, пользуясь другим торговым ресурсом.

"По некоторым оценкам, это решение приведет к уменьшению уровня сборов Гарпока, а соответственно и более критическому снижению уровня платежей для зеленого поколения на треть", - сказал аналитик.

"Своим решением регулятор сохраняет угрозу финансового дисбаланса для рынка и, конечно же, практически нивелирует интерес к инвестированию в генерацию, в том числе и возобновляемую", - добавил Прокоп.

По его мнению, "на бумаге" в Украине европейский рынок, а по факту – тотальное регулирование, создающее долги.

“Правительственные делегации на международных конференциях обещают превратить Украину в "зеленый" энергетический хаб, а по факту зеленых "режут на корне", - подытожил аналитик.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.