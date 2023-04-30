Изменение модели энергорынка позволит остановить рост долгов в энергетике, – Омельченко

Для улучшения финансовой ситуации в энергетике необходимо обеспечить прозрачные и рыночные цены на электроэнергию.

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Об этом сообщил директор по энергетическим программам "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, в энергетике сформировался значительный дефицит средств и большие долги в десятки миллиардов гривен.

"У нас модель рынка, которая сейчас существует, за 3 года внесено более 100 различных изменений. Но результатов никаких нет, долги только растут. Поэтому нужно, пожалуй, менять кардинально существующую модель рынка электрической энергии, делать ее более либеральной" , – сказал он.

Омельченко считает, что для улучшения ситуации необходимо обеспечить прозрачные и рыночные цены на электроэнергию для населения и промышленности, а людям, которые не могут оплачивать рыночный тариф, нужно выделить компенсацию из государственного бюджета.

"К сожалению, выхода у нас нет, как исходить из этого тупика, в который нас загнала эта совершенно неэффективная модель рынка электрической энергии", - подчеркнул он.

Он добавил, что при текущей модели энергорынка для поддержки тарифа для населения "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны ежегодно тратить более 150 млрд гривен.

Напомним, замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме, если не одобрить решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения.