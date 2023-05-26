К основателю UFuture Василию Хмельницкому нагрянуло НАБУ с обыском

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 26 мая провели обыски дома у основателя холдинга UFuture Василия Хмельницкого. При этом обыски прошли в производстве, которое расследуется уже четыре года.

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Об этом сообщил сам Василий Хмельницкий. "Уже в офисе узнал, что дома у меня гости из НАБУ. Дни показательных обысков после ночей ракетных атак для украинских предпринимателей стали традицией. К несчастью", – написал бизнесмен.

Он отметил, что обыск по месту его жительства проходит в рамках дела, расследование которого стартовало четыре года назад. По словам Хмельницкого, в ходе расследования уже неоднократно проводились допросы и следственные эксперименты.

Также бизнесмен изложил суть упомянутого дела. Оно касается приобретения земельного участка в Киеве под строительство школы самим Хмельницким и его партнером (имя не называется). "Для нас на 100% социальный проект, не бизнес", – отметил предприниматель.

Участок был приобретен на открытом аукционе за 18,9 млн грн. Законность приобретения и заключения Договора купли-продажи подтверждена судом, отметил Хмельницкий.

НАБУ в свою очередь считает, что участок был продан по заниженной цене. Предприниматель с этим не соглашается, т.к. в соответствии с градостроительной документацией по данному адресу не может быть размещена коммерческая или жилая недвижимость. А это напрямую влияет на рыночную стоимость земли.

"Я понимаю, что каждый выполняет свою работу, уважаю следователей НАБУ за их активную деятельность во время войны. Если этот заказ лично против меня, то в ближайшее время ожидал бы обыски от СБУ и ДБР по более громким делам. Но есть одно но. Предпринимателям сейчас тяжело, как и всем украинцам", – поделился бизнесмен.

В частности, бизнес несет колоссальные убытки. А Украина в целом теряет теряет талантливых людей, капитал и миллиарды потенциальных инвестиций.

"В условиях войны необходимо прекратить массовую практику "маски-шоу" и запугивание бизнеса... Только за последние месяцы узнал десятки подобных случаев с показательными обысками у уважаемых предпринимателей. За этим отрицательным трендом наблюдает как украинское общество, так и иностранные инвесторы. Имею искреннюю надежду, что власть прислушивается к голосу бизнеса, потому что победить внешнего врага и развивать экономику Украины возможно только объединив усилия. Я на месте, никуда не собираюсь уезжать и готов ответить на все вопросы", – резюмировал Хмельницкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель IT-компании MacPaw Александр Косован поделился своей версией событий, приведших к обыскам в этой фирме. По его словам, этот кейс нельзя рассматривать отдельно от общей истории с оформлением земельных участков компании и давлением, которому подрвегался бизнес в течение нескольких лет.

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