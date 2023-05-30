К руководству "Укрзалізниці" нагрянуло НАБУ с обысками: что известно

На рабочих местах руководства "Укрзализниці" (УЗ) 30 мая проходят обыски. Должностных лиц подозревают в злоупотреблениях, связанных с госзакупками для УЗ.

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Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Отмечается, что следственные действия проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным источников, речь может идти как о председатели правления УЗ Евгении Лященко, так и о других чиновниках железной дороги. Например, по данным украинских СМИ, в мае НАБУ уже проводило обыски у директора "Укрзализниці" по экономической и информационной безопасности Эдуарда Крицына. Последний контролирует направление, которое имеет отношение ко всем тендерам УЗ.

Также в мае 2023 года в Украине разоблачили схему получения взятки неназванным должностным лицом "Укрзализныци" при содействии в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. За свои "услуги" он получил новый автомобиль Toyota Camry за 1,55 млн грн Вероятные обыски в кабинете Лященко, в свою очередь, могут быть связаны именно с этим делом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лященко был назначен новым постоянным главой "Укрзалізниці" в марте 2023 года. Предполагается, что его каденция продлится два года.

Ранее Лященко занимал должность члена правления "Укрзалізниці" по финансовым вопросам, а также был руководителем "Медиа Группы Украина". При этом бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина назначили министром по стратегическим отраслям промышленности.

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