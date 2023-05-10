Кабмин перекрыл поставки в Украину российских автогаза, дизеля и остального топлива: детали решения

Правительство Украины одобрило меры по окончательному предотвращению попадания российского топлива в страну. Также эти меры будут распространяться на нефть и нефтепродукты. Ранее же топливо, нефть и нефтепродукты российского происхождения попадали в страны ЕС, Турцию и др., а оттуда на украинский рынок – под видом ресурса неопределенного происхождения.

Видео дня

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: принятое решение является "еще одним весомым шагом для защиты наших национальных интересов и суверенитета".

"Такой ресурс реализуется с дисконтом, что делает экономически невыгодными альтернативные маршруты поставки ресурса происхождения non russian / не REBCO, которые рынок активно выстраивал, преодолевая дефицит в прошлом году. Это влекло за собой значительный риск дестабилизации топливного рынка", – говорится в сообщении.

Что попало под запрет

Принятые изменения расширяют запрет на ввоз в Украину ряда товаров. Это:

сырые нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов);

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых;

продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов);

отработанные нефтепродукты;

нефтяные газы и другие углеводороды в газообразном состоянии;

альтернативное моторное топливо, в другом месте не указанное;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Откуда в Украину везли топливо российского происхождения

В последнее время в Украину стали завозить еще большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. Так:

дизельное топливо из России поступает в Украину морским путем – из Румынии и Болгарии;

основные же источники поставок пропан-бутана – Латвия и Польша.

"Их стало больше в процентном значении, потому что сократились направления поставок не российского горючего из-за цены. Российское стоит дешевле, там разница в 150-200 долларов на тонне, а это, в зависимости от вида нефтепродуктов, до 10 грн на литре", – рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!