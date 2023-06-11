Как украинскому бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": инструкция

Представители украинского бизнеса могут присоединиться к программе госпомощи "єВідновлення". Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Такой бизнес должен работать по таким MCC-кодам продавца:

1520: генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство;

5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;

5231: магазины стекла, краски и обоев.

Как подать заявку на участие в "єВідновленні"?

Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку в Дії. Для этого нужно перейти на портале в "Услуги" - "Предпринимательство" и выбрать "Присоединиться к "Восстановлению" как бизнес".

Статус рассмотрения заявления можно будет отслеживать в реальном времени в кабинете в Дії.

Как отмечается, сообщение о присоединении к программе придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом. Дополнительную информацию об участии в программе можно узнать, обратившись на специальную горячую линию 1545 (кнопка 2) или чат-боты Правительственного контактного центра по ссылке:

Кроме того, можно обратиться в команду поддержки Дія, отправив сообщения на страницах Действия в Facebook, Telegram и Viber.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине запустили программу возмещения стоимости ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения российских войск. Инициатива "есть Восстановление" позволит гражданам отстроить свои дома на средства государства.

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