Как украинскому бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": инструкция
Представители украинского бизнеса могут присоединиться к программе госпомощи "єВідновлення". Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Такой бизнес должен работать по таким MCC-кодам продавца:
- 1520: генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство;
- 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;
- 5231: магазины стекла, краски и обоев.
Как подать заявку на участие в "єВідновленні"?
Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку в Дії. Для этого нужно перейти на портале в "Услуги" - "Предпринимательство" и выбрать "Присоединиться к "Восстановлению" как бизнес".
Статус рассмотрения заявления можно будет отслеживать в реальном времени в кабинете в Дії.
Как отмечается, сообщение о присоединении к программе придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом. Дополнительную информацию об участии в программе можно узнать, обратившись на специальную горячую линию 1545 (кнопка 2) или чат-боты Правительственного контактного центра по ссылке:
- Telegram – https://t.me/GovernmentContactCenter_bot ;
- Facebook – https://www.facebook.com/kontactcentre/.
Кроме того, можно обратиться в команду поддержки Дія, отправив сообщения на страницах Действия в Facebook, Telegram и Viber.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине запустили программу возмещения стоимости ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения российских войск. Инициатива "есть Восстановление" позволит гражданам отстроить свои дома на средства государства.
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