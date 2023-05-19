У 2020 році Мінцифра запустила масштабний національний проєкт Дія.Цифрова освіта. Щоб українці безоплатно навчалися цифрової грамотності і розвивали нові навички. Наша команда розуміла, що потрібно залучати до навчання українців, які досі не цікавилися цифровими навичками. А для цього необхідний особливий підхід.

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Ми почали знімати освітні серіали в едьютейнмент-форматі. Це поєднання розваг і навчання: замість онлайн-курсів — серіали, замість уроків — серії. До викладання залучали знаменитостей. І формат себе виправдав. За весь час роботи наша команда разом з партнерами створила понад 100 освітніх серіалів, за якими навчалися більше 1,5 млн українців. З них понад 400 тисяч осіб зареєструвалися після повномасштабного вторгнення.

Загалом на Дія.Цифрова освіта користувачі отримали 2,6 млн сертифікатів про проходження курсів, які можна використовувати при працевлаштуванні. Але й це не все. Україна ввійшла в топ-10 країн світу в рейтингу технологічних навичок. Це говорить про те, що, з одного боку, платформа дійсно ефективна, а з іншого — українці мають потенціал для розвитку цифрових навичок.

Проєкт Дія.Цифрова освіта показав, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але коли бачимо, що можемо зробити краще, то беремо і робимо це. Так, платформа почала виходити за межі цифрових навичок.

З повномасштабною війною перед нами постав виклик — розвиток людського капіталу. Поки ми боремося за незалежність та свободу, весь світ розвивається. Нам потрібно рухатися максимально швидко. Також додалася ще одна важлива проблема — вимушені переселенці. Тільки за офіційними даними, в Україні зареєстровані майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб. За міжнародними оцінками, їх ще більше — близько 7 млн людей. При цьому бойові дії тривають там, де раніше були зайняті 10 млн працівників. Щонайменше 5 млн з них втратили роботу.

Повномасштабна війна показала, що потрібно швидше змінюватися, поглиблювати знання, якісніше конкурувати. Людям потрібно розвивати нові навички, опановувати професії. Навчатися протягом усього життя. А криза завжди пришвидшує процес трансформації.

Відповідь на цей виклик — трансформація проєкту Дія.Цифрова освіта в проєкт Дія.Освіта. Тепер платформа не лише про цифрові навички чи професії, а й про те, щоб допомагати кожному українцю знайти себе і нову професію.

Дія.Освіта — це національна едьютеймент-платформа актуальних знань та навичок, яка допоможе зробити крок назустріч новій спеціальності. Наша команда за підтримки Google.org Fellowship та Фонду Східна Європа підготувала понад 50 нових серіалів, за допомогою яких можна розвинути нові навички в актуальних професіях. Тематика надзвичайно широка — від дата-аналітика до баристи. Також додали на Дія.Освіта подкасти, гайди та всю необхідну інформацію, яка дозволяє поглиблювати знання й розвивати нові навички.

Та найголовніше, що кожен може пройти апскілінг і підвищити кваліфікацію в певній професії. Або ж тотальний рескілінг — перекваліфікуватися й здобути нову спеціальність. На платформі Дія.Освіта користувач проходить логічний шлях від умовного самоаудиту до пошуку відкритих вакансії. І це дозволяє знайти себе в новій професії.

Спершу ви можете пройти профорієнтаційний тест. Визначити свої сильні сторони й дізнатися тип особистості. Потім отримуєте рекомендації, які спеціальності вам найкраще підходять — й одразу навчаєтеся за певним освітнім серіалом або ж складаєте персональний курс за категоріями. Після цього пройдіть симулятор, щоб закріпити знання й переконатися в готовності зробити крок назустріч новій професії. І тут же можете знайти відкриті вакансії у вашому регіоні.

Платформа Дія.Освіта повністю побудована на індивідуальному підході до навчання. Наприклад, можете вибрати напрями, які хочете вивчати, і приділяти увагу тільки їм. Для цього можете створити персональний освітній серіал. Вибираєте категорії: від штучного інтелекту до створення контенту, потім — навички, які хочете розвинути. Із зібраних серій кастомізуєте серіал, даєте йому назву і створюєте персональну траєкторію навчання. Це дає змогу прокачати навички, які вам потрібні, чи здобути знання в галузях, що вам цікаві.

Контент на Дія.Освіта доступний українською та англійською мовами. З одного боку, українці зможуть покращувати свою англійську, а з іншого — це важливий крок до цифрової інтеграції.

Наша мета — дати можливість українцям здобувати нові знання й розвивати актуальні навички. Змінювати професії чи підвищувати кваліфікацію й кар’єрно зростати. Щоб кожен і кожна, хто втратив роботу чи закрив бізнес, вийшла з декрету чи просто хоче знайти себе, отримали ефективний інструмент для досягнення цілі.