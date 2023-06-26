Как украинцам не попасть на фальсификат молочных продуктов в магазине: советы потребителям

В Украине в магазинах довольно часто продают разные опасные фальсификаты молочных продуктов, в частности сыра и масла. Чтобы не купить такой товар, следует обращать внимание на маркировку.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко. Он рекомендует потребителям выбрать производителя, в котором точно уверены, и покупать продукцию у него.

"По маслу у нас основная фальсификация - добавляют растительный жир. Молочный жир полезен, во всех аспектах он нужен, но он дорог, он дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности самый дешевый сейчас - пальмовый, его, как правило, и добавляют в продукт. Здесь есть две стороны. С одной – обман покупателей, потому что продукт должен стоить дешевле, а с другой стороны там еще важность в том, что этот продукт становится некачественным", – объясняет Савченко.

Если выложить на тарелку это некачественное масло (к которому добавили пальмовый жир), при комнатной температуре оно начнет растекаться. И для того чтобы консистенцию сделать такую же, как в сливочном масле, применяют специальную тепловую обработку и обычно обрабатывают этот жир при температуре свыше 220 градусов. В результате образуются вещества, которые могут нанести вред здоровью, говорит профессор.

"И вот в этом самом беда, что покупатель об этом не знает. А там образуются трансизомеры, и они вызывают через некоторое время образование раковых клеток в организме. И трансизомеры нормируются по ГОСТу, их не должно быть больше 6%, это естественный фон, какое присуще молочному жиру и животным жирам вообще. А вот в растительных жирах, если их обработать таким образом, образуется множество трансизомеров и это уже прямая угроза здоровью", - подчеркнул Савченко.

Из-за добавления этого жира консистенция масла становится такая же, как в сливочном масле, он (этот кусок) упруго будет стоять и не будет растекаться. Поэтому производители и идут на это, чтобы не распознали подлог.

Эксперт отметил, что в магазинах, прежде всего, должны быть сыры и масла с этикетками. Поэтому потребителям следует прежде всего смотреть на маркировку выбранного товара.

"Сейчас законодательство строго требует, чтобы у нас было все, что в этом продукте, написано на этикетке. Если оно не соответствует этикетке, то это уже преступление – умышленный подлог. Поэтому обычно те производители, которые производят продукцию в большом количестве, то есть крупные заводы , сейчас очень мало фальсифицируют", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину во время войны из-за границы стали завозить много опасных продуктов. При этом распознать такие продукты практически нереально без лабораторного исследования.

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