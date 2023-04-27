Какие банки в Украине проверят на устойчивость: НБУ показал список из 20 финучреждений

В Украине стартовала ежегодная проверка банков на устойчивость. В 2022 году ее не проводили из-за начала полномасштабной войны, однако в 2023-м оценку выставят двадцати крупнейшим финучреждениям, среди которых все государственные банки ("Приват", "Ощад", "Укргаз" и "Укрэксим").

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Отмечается, что 20 банков, которые вошли в список для проверки, владеют 90% активами банковской системы страны. Это:

государственные банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксммбанк, Укргазбанк;

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксммбанк, Укргазбанк; частные банки, внесенные в перечень системно важных: А-Банк, Сенс Банк, "Креди Агриколь", Кредобанк, ОТП Банк, "Південний", ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укрсиббанк, Универсал банк (в т.ч. Monobank);

А-Банк, Сенс Банк, "Креди Агриколь", Кредобанк, ОТП Банк, "Південний", ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укрсиббанк, Универсал банк (в т.ч. Monobank); другие частные банки: ПроКредит Банк, "Кредит Днипро", "Восток", МТБ, Правэкс Банк.

В условиях военного положения процесс оценивания банков будет иметь ряд особенностей, предупредили в НБУ. Так, оценка устойчивости будет производиться в три этапа:

1. Оценка качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, проверка стоимости залогового имущества, расчет нормативов достаточности капитала.

2. Экстраполяция результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе.

3. Оценка показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

В Нацбанке также подчеркнули, что оценка деятельности банков является условием новой программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины. По этой программе планируется получение суммарно более 15 млрд долларов, что является рекордным финансированием от МВФ для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях полномасштабной войны в Украине закрылись всего пять банков, большинство из которых принадлежало россиянам. Причем в 2023-м НБУ уже успел объявить о ликвидации двух банков: Айбокс Банк и Банк "Форвард". И, вероятно, в ближайшее время в Украине могут закрыться еще до 10 банков.

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