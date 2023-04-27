Каким будет тариф на электроэнергию в мае: Кабмин принял решение

В Украине стоимость электроэнергии в мае пересматривать не будут. Кабинет министров не смог договориться об окончательном варианте повышения цен и отсрочил это решение еще на один месяц. В результате стоимость тока может возрасти уже с июня.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Кабмине признают, что рассматривают разные варианты повышения стоимости тока, однако единого варианта до сих пор нет. "Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт*ч", - заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский

Как и в марте, стоимость тока при потреблении до 250 кВт*часов составит 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт*часов в месяц – 1,68 грн. Также не ожидается рост стоимости других коммунальных услуг.

Отметим, стоимость электроэнергии в любом случае придется пересматривать. Сейчас рыночная цена на кВт*час составляет около 6 грн. Для восстановления разрушенной энергосистемы придется потратить миллиарды долларов. И с тарифами, не покрывающими себестоимость, найти эти деньги почти невозможно.

Цены на электроэнергию своим постановлением определяет правительство. Однако такое решение также контролирует и Офис президента. С одной стороны, есть политическая позиция не повышать тарифы до конца войны, с другой стороны – никто не може точно спрогнозировать, когда закончится война.

Как ранее писал OBOZREVATEL писал о том, как и когда в Украине могут повісить цены на ток. В Кабмине рассматривают целый ряд вариантов пересмотра стоимости тока.

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