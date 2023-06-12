Киев хотел отправить Херсону деньги на восстановление, Прокудин отказался: стала известна причина

Киев из городского бюджета планировал выделить дотации для Херсонской области в размере 100 млн грн. Выделение средств, как и саму процедуру, согласовали с Кабмином, в частности с Министерством финансов и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Решение должны были утвердить на заседании Киевсовета. Однако в последний момент глава Херсонской ОВА Александр Прокудин от помощи отказался.

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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, сперва Прокудин был доволен помощью от столицы. Согласно процедуре, он должен был подписать акт о передаче 100 млн грн из бюджета Киева в бюджет Херсонской области. Деньги должны были потратить на нужды региона согласно бюджетному законодательству.

Более того, вице-премьер, глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук направила письмо, в котором просила Киев выделить помощь.

Однако в результате на решение Прокудина повлияли, из-за политической борьбы против городского головы столицы Виталия Кличко от 100 млн грн отказались. Прокудин сообщил коллегам в Киеве, что деньги региону уже не нужны. И это в ситуации, когда Херсонская область страдает от масштабной экологической катастрофы в результате разрушения Россией Каховской ГЭС, а десятки населенных пунктов разрушено наводнением.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к начальнику управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александру Толоконникову, однако он посоветовал обратиться с этим вопросом к первому заместителю главы ОВА Дмитрию Бутрию. В свою очередь Бутрий в ответ на просьбу прокомментировать информацию вновь перенаправил за комментарием к Александру Толоконникову. На момент публикации новости комментарий мы не получили.

Отметим, от финансовой помощи из Киева из-за политического давления также отказывались и некоторые населенные пункты в Киевской области. В результате политической борьбы против Кличко населенные пункты, которые нуждаются в срочном финансировании на восстановление, остаются без денег.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: совершив подрыв дамбы Каховской ГЭС, Россия нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН по защите инфраструктуры, которую сама поддержала в 2017 году. В ситуации экологической катастрофы, вызванной РФ, эта организация оказалась неспособной ни на что.

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