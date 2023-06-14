Когда перепишут налоги для "ФОПов": Гетманцев раскрыл все детали

Налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") в Украине планируют повысить с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. В соответствующий законопроект № 8401 также вносятся существенные поправки.

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В этом документе речь идет, в первую очередь, об отмене льготной ставки 2% для "ФОПов" третьей группы и возвращении полной ставки 5%. О планах изменить нормы сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, новыми правками предлагается:

ввести четкие правила перехода с уплаты 2% единого налога на другие налоги;

единого налога на другие налоги; установить мораторий на определенные виды проверок (в частности, на большинство проверок 1-2 группы плательщиков единого налога), а также ограничить основания для включения налогоплательщиков в плановые проверки;

не учитывать "технический долг" за апрель 2022 – июль 2023 года при определении возможности плательщика единого налога оставаться на упрощенной системе;

за апрель 2022 – июль 2023 года при определении возможности плательщика единого налога оставаться на упрощенной системе; сохранить возможность добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для плательщиков 1-2 группы , которые имели налоговый адрес на территориях боевых действий (в том числе возможных боевых действий) и на оккупированных территориях;

, которые имели налоговый адрес на территориях боевых действий (в том числе возможных боевых действий) и на оккупированных территориях; не применять штрафы и пеню за несвоевременное погашение налогового долга в случае, когда долг был самостоятельно откорректирован плательщиком до нулевых показателей;

отменить кассовый разрыв между включением в состав налогового кредита услуг полученных от нерезидентов с отражением по ним обязательств.

освободить ФЛП от финансовой ответственности за нарушения (в том числе за неиспользование РРО), совершенных во время войны до 1 августа 2023 года.

Напомним, повысить налоги "ФОПам" и вернуть проверки РРО дли бизнеса – требование МВФ, которое прописано в меморандуме. Для этого парламент должен был принять соответствующий законопроект Кабмина так, чтобы тот заработал с 1 июля. Однако сделать этого не успели – теперь "домашнее задание" от фонда будет просрочено минимум на месяц.

Дело в том, что льготную ставку ввели в первые месяцы полномасштабной войны, когда малый бизнес остро нуждался в поддержке. После более чем года полномасштабного российского вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы.

И на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украина может только из собственного бюджета. Направлять на эти цели международную финпомощь нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны платить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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