Компания Метинвест заявила о готовности присоединиться к 'зеленому' переходу Европы

Группа Метинвест готова присоединиться к "зеленому" переходу Европы, в частности, поставлять энергию и сырье для производства железа прямого восстановления (DRI) для Европы. Об этом рассказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков на конференции Made in Steel 10 мая в Милане.

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В своем выступлении он отметил, что разделяет стратегию украинского правительства по послевоенному восстановлению страны, которая заключается в продолжении развития возобновляемой и ядерной энергетики. Ведь благодаря мощным запасам ядерной энергии, которые можно использовать для производства экологически чистого водорода, Украина может стать поставщиком сырья для производства железа прямого восстановления (DRI) для Европы.

Метинвест – крупнейший производитель железной руды в Украине. Украина уже является крупнейшим производителем железорудной продукции в Европе. И большим преимуществом является то, что в Украине добывают магнетитовую железную руду, которую можно обогащать к качеству DRI и HBI по уже известным технологиям. для этого нужно – это энергия», – отметил СЕО Метинвесту.

В то же время, он напомнил, что большая часть энергетического баланса Украины уже декарбонизирована: он на 65% состоит из ядерной энергетики, на 10-15% - из возобновляемых источников энергии и на 10% - из водорода.

"Идея состоит в том, чтобы построить мощности DRI на наших предприятиях в Украине для поставок потребителям ЕС. И это, на мой взгляд, должно стать неотделимой частью восстановления Украины. Это также способ приблизить Украину к ЕС, войдя в общую цепочку продукции ЕС в этом движении "зеленой" стали", – сказал Юрий Рыженков.

По его словам, переход к "зеленой" стали сделает стальную продукцию более конкурентоспособной в будущем. Более чистая сталь получит преимущество над другими продуктами, например, алюминием или пластиком.

"Мы ищем возможности, связанные с приобретением компаний в Европе, а также со строительством предприятий с нуля, в частности в Италии. Даже если эти предприятия не будут работать на водороде или возобновляемых источниках энергии с первого дня, они должны обладать всеми характеристиками, чтобы в будущем работать экологически устойчивым способом", – объяснил руководитель компании.

Гендиректор Метинвеста также отметил, что преодолеть вызовы войны и закончить 2022 год с положительными результатами Группе помогла диверсификация цепочки создания стоимости и логистики. Ведь для компании война фактически началась в 2014 году и опыт первых военных лет сыграл ключевую роль в преодолении критических проблем в прошлом году. Поэтому, когда Метинвест столкнулся с перебоями в цепочке поставок и потерей контроля над предприятиями в Мариуполе, компания нашла новые источники сырья, даже несмотря на то, что в первые несколько месяцев была вынуждена приостановить производство.

Предприятия группы в Европе стали автономными и начали получать сырье с открытого рынка. К примеру, для итальянских прокатных заводов, ранее работавших на сырье "Азовстали", нашли поставщиков с Ближнего Востока, Бразилии, Великобритании.

В то же время персонал Метинвеста был подготовлен к действиям в разных ситуациях. "И это дало нам возможность спасти много жизней и, по крайней мере, частично защитить наши заводы", - добавил Юрий Рыженков.

По его словам, акционер Метинвеста Ринат Ахметов хочет приложить максимум усилий по восстановлению Украины, Мариуполя и металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Частью этих усилий является присоединение Группы как партнера к проекту Mariupol Reborn.

Юрий Рыженков отметил, что еще до российского вторжения существовали планы превратить мариупольские комбинаты в DRI-центр, производящий "зеленую" сталь.

"Снос должен был состояться в 2025 году, но, к сожалению, он уже произошел по известным нам печальным причинам. Это может и должно стать возможностью возобновить металлургическое производство, сохранив наше наследие", – добавил он.