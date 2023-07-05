Компания Новинского закрыла крупнейшую грибную ферму в Украине: озвучена причина

Компания "Верес" подсанкционного олигарха Вадима Новинского прекратила с июля грибное и компостное производство на ферме в Каневе (Черкасская область). Оборудование было законсервировано.

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Причина – убытки фермы. Об этом сообщает Грибное информационное агентство UMDIS.

Как отмечается, "Верес" в последнее время пытался найти арендатора и сохранить производство, но безрезультатно. Грибное производство состоит из 36 камер выращивания шампиньонов по 700 кв. метров площади выращивания в каждой, что делает ферму самой большой в стране.

Производство компании достигало 450 тонн грибов и до 3500 тонн компоста в месяц. Ферма работала с 2004 года. Основную часть урожая шампиньонов собирали для нужд собственного консервного цеха по производству маринованных грибов.

На производстве работало более 200 человек. Теперь они должны искать новую работу.

Группа компаний "Верес", входящая в промышленно-инвестиционную группу "Смарт-Холдинг" Новинского, специализируется на производстве пищевых продуктов, в частности, консервированной продукции, соусов.

Напомним, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Вадима Новинского. В тот же санкционный пакет попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) и ряд представителей РПЦ.

Своего мандата в Верховной Раде Новинский лишился в июле 2022 года. За такое решение проголосовали 295 парламентариев.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине арестованы активы Новинского более чем на 10,5 млрд грн. Эти активы он пытался скрыть от санкций. В список входят, в частности, 230 объектов недвижимости, которыми бизнесмен владеет через трастовый оффшорный фонд.

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