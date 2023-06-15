Компания Swarovski полностью прекратила свою деятельность в России: ожидает увеличения продаж

Генеральный директор австрийской компании по производству кристальных украшений Swarovski Алексис Насард заявил о полном сворачивании бизнеса на территории России. С 24 февраля 2023 года бренд закрыл 12 российских магазинов и прекратил онлайн-бизнес на русскоязычном сайте, однако продолжал работать в РФ.

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Теперь же группа акционеров приняла радикальное решение по соблюдению санкций против Москвы, которая продолжает кровопролитную политику в Украине. Об этом сообщает издание Trend.

Насард не назвал точную дату выхода из РФ, однако подчеркнул, что он произойдет согласовано и в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения. При этом он убежден, что за счет развития производства в самой Австрии, продажи именных украшений увеличатся.

"В Ваттенсе (коммуна в Австрии, – Ред.) мы ожидаем прирост прибыли на 4-7%. Инвестиции в размере 50 миллионов евро к 2025 году должны быть направлены на модернизацию и обеспечение стабильных рабочих мест для наших сотрудников. Сейчас на заводе работает 3 107 человек", – указал руководитель Swarovski.

Напомним, что один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования Cisco Systems уничтожил свои запчасти для оборудования в РФ из-за прекращения тамошней деятельности. Стоимость утилизированного имущества оценивается приблизительно в $23 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАПК внесло американскую компанию Mondelez International в список международных спонсоров войны. Эта фирма производит шоколад Milka и Alpen Gold, печенье OREO и TUC, батончики Picnic, жвачки Dirol и др.

"Американская компания продолжает активную работу на рынке России, платит Кремлю налоги и таким образом финансово поддерживает агрессию против Украины. Только по итогам 2022 года российская дочка Mondelez заплатила в бюджет России свыше $61 млн налогов", – поясняется в записке к решению агентства.