Кому в Украине платят от 60 тысяч гривен: названы самые высокооплачиваемые вакансии 

В Украине на среднюю зарплату от 60 тыс. грн могут претендовать программисты, военнослужащие, зернотрейдеры. При этом самой высокооплачиваемое предложение работодатели разместили для Angular-разработчика.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Средняя зарплата при этом зависит не только от профессии, но и от города. В Киеве в среднем платят 19,4 тыс. грн, а в Херсоне - всего 12,5 тыс. грн. Значительно выросла средняя зарплата во Львове, она составляет 17 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Angular-разработчик – 85 тыс. грн

C++ программист – 85 тыс. грн

Военнослужащий – 70 тыс. грн

Программист Java – 70 тыс. грн

Тим лид – 67,5 тыс. грн

Зернотрейдер – 60 тыс. грн

Net-программист – 60 тыс. грн

Javascript-программист – 60 тыс. грн

IOS-программист – 60 тыс. грн

Full stack программист – 60 тыс. грн

Отметим, в 2022-м уровень инфляции согласно данным Нацбанка составил 26,6%. Рост средних зарплат при этом значительно отстает от индекса инфляции. Благосостояние большинства украинцев значительно ухудшилось. При этом сократилось и количество рабочих мест. Многие работодатели были вынуждены перевезти свой бизнес или даже прекратить предпринимательскую деятельность.

Минимальную зарплату при этом в 2023-м решили не менять. Ее размер составляет всего 6700 грн. Это значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум для работоспособного. То есть украинцы, которые получают минималку, фактически находятся за чертою бедности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы пожаловались на условия работы в Польше. Несмотря на высокие зарплаты, работать приходится по 12 часов в сутки с одним выходным в неделю.

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