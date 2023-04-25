Кошелек Кучмы Пинчук: как украинский олигарх работал с РФ и сохранил статус одного из богатейших

Миллиардер Виктор Пинчук с состоянием в $2.1 млрд попал в четверку самых богатых украинцев. За год после начала полномасштабной войны его состояние увеличилось на 200 млн долларов, согласно оценкам Forbes. В то время как его "коллеги" по клубу миллиардеров отчитываются о сотнях миллионов пожертвований на помощь ВСУ, Пинчук предпочитает отмалчиваться. Он сбежал из страны еще до начала полномасштабной войны, но продолжает зарабатывать на Украине.

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О том, кто такой Виктор Пинчук и как благодаря влиятельному родственнику он превратился в миллиардера, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пинчук – кошелек Кучмы?

Виктор Пинчук построил свой бизнес в первую очередь благодаря влиятельному тестю – второму президенту Украины Леониду Кучме. В СМИ бизнесмена называли "кошельком" зятя. Он в течению многих лет строил свою империю, используя влияния на разные органы власти.

Даже после ухода влиятельного родственника на пенсию, он продолжил вести бизнес как и раньше. В 2021-м его компанию "Интертайп Украина" арестовали на 69 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства. Так, филии "Укрзалізниці" проводило тендеры на закупку запчастей для подвижного состава на 700 млн грн.

В тендере приняли участие "Интертайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции", "Интервторпром". Но оказалось, что все эти компании были в сговоре, а победителем во всех конкурсах стал "Интертайп" Пинчука.

Но и на этом махинации Пинчука не остановились. Как пишет издание "Наши гроши", В 2019 году компания Пинчука начала активно выходить на российский рынок. На котором длительное время аккумулировался дефицит предложения железнодорожной продукции на фоне активного строительства новых вагонов. За счет этого дефицита цены на колеса на российском рынке к середине 2019 года почти вдвое превышали цены в Украине. В результате российской экспансии "Интерпайп" решил поднять в 2 раза цены и для "Укрзалізниці".

Родственник Кучмы получил сотни миллионов гривен сверхприбыли. И это только одна из большого количества схем. Всего "Интерпайп" Пинчука продавал в РФ и соседние страны свою продукцию на сумму около 234 млн долларов в год. Официально причина, по которой их освободили от заградительных мер – потребность в продукции. Но на самом деле, как показала практика, Россия использует пошлины в качестве политического давления, независимо от потребностей собственного рынка.

Часть своих активов Пинчук получил благодаря сомнительной приватизации. К примеру, суд признал незаконной приватизацию Никопольского завода ферросплавов компанией Пинчука. Также он за бесценок приватизировал "Криворожсталь", после сделку отменили и продали предприятие на открытых торгах. При власти своего зятя Кучмы Пинчук купил предприятие за $804 млн 14 июня 2004-го. После сделку отменили и это же предприятие на открытых торгах продали уже за $4,729 млрд в октябре 2005-го. Фактически, Пинчук благодаря своим связям с Кучмой (а возможно и действуя от его имени) купил крупнейший металлургический комбинат по цене почти в шесть раз ниже рыночной. И если бы сделку не отменили, государство бы потеряло $3,9 млрд грн.

Пинчук построил свой бизнес благодаря сомнительным сделкам, махинациям. Во всяком случае к такому выводу пришли суды, которые разорвали ряд соглашений. Его разоблачал и Антимонопольный комитет Украины, и суды, и правительство. Несмотря на это, олигарх все еще продолжает оставаться одним из богатейших предпринимателей и хранителем денег семьи Кучмы-Пинчук.

Пинчук и российская пропаганда

Российский пропагандист Дмитрий Киселев еще до своего главного пропагандистского шоу в РФ вел подобную программу в Украине. Площадку ему предоставил Пинчук на своем телеканале ICTV. У Киселева была единственная задача: в 2004-м он сочинял "расследования" о Викторе Ющенко и открыто поддерживал на тот момент кандидата в президента Виктора Януковича, также он пытался отбелить "кассетный скандал" самого Кучмы.

Но и после победы "Оранжевой революции" Пинчук оставил российского пропагандиста главным редактором службы новостей и ведущим ICTV. Работа Киселева на телеканале Пинчука практически ничем не отличалась от того, что делает сейчас российский пропагандист. Но тогда Киселев делал все, чтобы ко власти пришла пророссийская Партия регионов. Дошло до того, что украинские журналисты, которые на тот момент работали на ICTV, потребовали от руководства отстранить россиянина от службы новостей, как как он искажал информацию.

Близость Виктора Пинчука к российской пропаганде проявлялась и спустя годы после увольнения Киселева с его телеканала. Похоже, олигарх не переставал быть верным зрителем российского пропагандиста. Поэтому в 2016-м он написал статью в The Washington Post, в которой практически повторил тезисы российской пропаганде.

Пинчук предложил не бороться за Крым, заморозить войну на Донбассе и отказаться от членства в НАТО. "Давайте признаем, что Украина не будет вступать в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе", – написал Пинчук.

Еще один телеканал Виктора Пинчука "СТБ" сделал звездой супругу кума президента РФ Виктора Медведчука. Оксана Медведчук в течение многих лет вела самые рейтинговые программы "Украина имеет талант" и "Х-Фактор". А в 2021-м в медиа-среде активно обсуждали переговоры Пинчука о продаже своих телеканалов Медведчуку. Об этом писали и профильные СМИ. Вероятно, сделку остановили из-за решения СНБО наложить санкции и закрыть информационные каналы Медведчука (решение приняли в том же 2021-м).

Пинчук сбежал из Украины за несколько дней до полномасштабной войны. Согласно данным УП, после встречи с президентом Владимир Зеленским он сразу же улетел из страны. Таким образом, он стал одним из первых беглецов среди олигархов.

Украина может построить после победы будущее в составе ЕС и стать успешным европейским государством, только избавившись от коррупционеров и преступников, которые годами сотрудничали с РФ и наносили убытки бюджету Украины на миллиарды долларов.

Продолжение о бизнесе Пинчука и его связях с РФ, читайте вскоре на OBOZREVATEL.