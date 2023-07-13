"Кошелек Путина" олигарх Лисин снабжает российскую оборонку: он до сих пор не под санкциями

Российский олигарх Владимир Лисин, которого называют "кошельком Путина", так и не попал под западные санкции. Зато даже после полномасштабного вторжения РФ в Украине Лисин активно выполняет госзаказы от оборонного сектора, а также для тюрем России.

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В частности, Лисина уличили в исполнении заказов для пенитенциарной службы и завода, разрабатывающего и выпускающего радиолокационные системы управления артиллерией "Вий". Об этом сообщается в расследовании проекта "Схемы".

Журналисты ранее уже выяснили, что завод Лисина, по меньшей мере, до 2019 года поставлял сталь государственным производителям ядерных боеприпасов в РФ. А согласно свежим данным публичных закупок РФ, ПАО "НЛМК" Лисина в течение 2022-2023 годов по меньшей мере 8 раз побеждало в тендерах на поставку стали для государственных органов России.

В том числе это были поставки анизотропной и низкотропной стали для колонии №1 в Костромской области на 66,2 млн рублей (729 тыс. долларов). Еще был тендер на поставку изотопной стали для АО "Изумруд" во Владивостоке (предприятие подконтрольное государственному "Росимуществу").

Завод "Изумруд" работает в военно-оборонном комплексе РФ. Он производит системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки с БПЛА.

Интересно, что в феврале 2023 года "Изумруд" попал под санкции Великобритании, а в апреле – Украины. А вот Лисин до сих пор не значится в санкционных списках. Персональные санкции против него ввели только в Австралии.

Владимир Лисин – самый богатый россиянин в 2022 году и третий в списке самых богатых в 2023 году (согласно подсчетам российского Forbes). За год полномасштабной войны Лисин разбогател до 22 млрд долларов (с 18,4 млрд долларов). В металлургическую империю Лисина входят дочерние компании в Европе и США. На территории Штатов, например, работает три компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 нефтяных танкеров под флагами Либерии, которые также подконтрольны Лисину, производили поставки российской нефти в ЕС в обход санкций. Для этого они использовали цепочки перепогрузок на суда под флагами стран Европы.

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