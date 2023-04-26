Крупный производитель алкоголя в Украине "подрабатывал" на фальсификате: БЭБ раскрыло схему

Легальный ликеро-водочный завод в Винницкой области попался на массовом выпуске алкогольного фальсификата с поддельными акцизами, изъята продукция на 10 млн грн. Выпуск поддельного алкоголя организовали директор и учредитель компании вместе с сообщниками.

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Производство наладили на существующих мощностях предприятия, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что в схеме мог быть замешан представитель Государственной налоговой службы.

Поддельную ликеро-водочную продукцию дельцы продавали и оптом и в розницу, однако исключительно за наличные. В результате должностные лица предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Директор компании в Винницкой области, имеющей лицензию на изготовление водочной продукции, совместно с учредителем и другими лицами наладили на производственных мощностях завода производство алкогольных напитков. Ликероводочные изделия изготавливали в больших объемах, оклеивали поддельными марками акцизного сбора и реализовывали за наличность оптом и в розницу", – говорится в сообщении БЭБ.

Детективы провели серию из восьми обысков в производственных, складских и торговых помещениях. В результате было обнаружено и изъято:

75 тысяч бутылок фальсифицированной ликероводочной продукции с марками акцизного налога, имеющими признаки подделки;

около 25 тонн неучтенного спирта;

15 тонн готовой, но еще не расфасованной спиртосодержащей продукции;

большое количество марок акцизного налога с признаками подделки;

более 8000 литров готовой водочной продукции, расфасованной в пластиковую тару;

"черные" записи и другие вещественные доказательства.

"В ходе обыска производственных помещений зафиксировано отсутствие на рабочем месте постоянного представителя контролирующего органа – Государственной налоговой службы, что, возможно, способствовало совершению уголовного правонарушения по незаконному производству ликероводочной продукции", – добавили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий. На нелегальной фабрике изготавливали сигареты без фильтра, часть продукции шла на "экспорт" в страны ЕС.

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