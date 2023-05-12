Кто заменит Илона Маска в Twitter: СМИ раскрыли имя нового гендиректора

Генеральным директором компании Twitter вместо Илона Маска, вероятно, станет топ-менеджер медиахолдинга NBCUniversal Линда Яккарино. Предполагается, что ее тесные связи с маркетологами и рекламными агентствами помогут соцсети преодолеть кризис.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Сам Маск уже заявил, что новый гендиректор Twitter заступит на должность приблизительно в конце июня, однако не раскрыл имя этого человека. Тем не менее, из сообщения Маска следует, что это будет женщина.

"С радостью сообщаю, что я нанял нового CEO для X/Twitter. Она приступит к работе примерно через 6 недель", – написал Маск.

NBCU является американским конгломератом СМИ и сферы развлечений, принадлежащих компании Comcast. В портфель компании входят ряд новостных и развлекательных телевизионных сетей, телевизионное производство, стриминговый сервис и т.д.

Яккарино работает в NBCU больше 10 лет и среди прочего занимается вопросами эффективности рекламы. Как руководитель отдела рекламных продаж NBCU, она сыграла ключевую роль в запуске стримингового сервиса Peacock, который финансируется исключительно за счет рекламы.

Twitter как переживает не лучшие времена из-за массового ухода рекламодателей из соцсети. Именно реклама обеспечивала до 90% доходов компании. После покупки соцсети Маском доходы Twitter от рекламы упали на 40%.

По данным компании Sensor Tower, 37 из 100 крупнейших рекламодателей в Twitter ничего не тратили на рекламу в течение первого квартала 2023 года. Еще 24 бренда сократили свои среднемесячные расходы на рекламу в Twitter на 80% и больше.

Илон Маск еще в декабре 2022 года предупреждал, что уйдет с должности гендиректора Twitter, как только найдет для себя замену. Перед этим он провел в соцсети опрос, стоит ли ему уходить с должности. "За" проголосовали 57,5% тех, кто принимал участие в голосовании. Всего проголосовало более 17,5 млн пользователей.

Теперь Маск займет должность исполнительного и технического директора. Также он будет руководить программным обеспечением и системными операторами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее готовность возглавить Twitter выражал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. При этом он готов был получать зарплату в биткоинах.

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