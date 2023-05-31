Курс доллара изменился: где выгоднее обменивать валюту в Украине 31 мая

Курс наличного доллара в банках Украины немного вырос снизился. Во среду, 31 мая, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,2/37,55 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями понедельника курс в покупке вырос 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Впрочем, в целом за неделю средний курс доллара в банках снизился на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Где выгоднее покупать и продавать валюту

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,38 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,85 грн). Покупает доллары по самой низкой цене Ощадбанк (36,8 грн), а по самой высокой – Укрэксимбанк (37,15 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,45 грн, средний курс продажи составляет 37,51 грн. Евро на "валютном аукционе" 31 мая продают по 40,41 грн, а покупают – по 40,70 грн (евровалюта немного подешевела).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 31 мая он вырос сразу на 10 копеек, до 39,28 грн.

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Что будет с курсом доллара – прогноз

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, в Украине достаточно стабильный, поэтому значительных изменений до начала июня не прогнозируется. При этом украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

"Прогноз достаточно прост. Валюта будет более-менее стабильной. Дело в том, что курс гривни сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. "Зерновая инициатива" продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Особых каких-то движений в ту или иную сторону ожидать не стоит", – сказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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