Курс доллара ждут изменения: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

Курс доллара в Украине на следующей неделе (до 16 июля) будет в целом находиться в ценовом коридоре 37-38 грн. Наличный доллар при этом будет колебаться у нижней границы этого диапазона (37 грн/долл.), периодически пробивая ее вниз, в сторону официального курса.

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Риски же для украинской валюты могут проявиться позднее – если с 18 июля не будет продлена зерновая сделка об экспорте продовольствия. Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"НБУ отметил, что блокировка морских портов, а также завершение действия "зернового коридора" 18 июля будут давить на валютный рынок. По зерновому коридору осуществляется до 50% всего экспорта (это преимущественно продукция АПК). Конечно, такое давление вряд ли сразу скажется на наличном рынке, поэтому прогнозировать какие-то весомые изменения в течение следующей недели преждевременно. Следует также учесть: чтобы не зависеть от "маниакальных прихотей" врага, Украина активно готовит альтернативные пути экспорта, главным образом через Дунайский регион", – объяснил эксперт.

Кроме того, на фоне заявлений НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1-2 процентных пункта в июле или сентябре, со второй половины июля на наличном рынке снова станет заметна тенденция к постепенному приближению наличных курсов к официальному. "Мы предполагаем, что, как минимум, границы валютных коридоров несколько изменятся – до 36,7–37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро. Таким образом, межкурсовая разница станет чуть заметной – 0,5-1%", – добавил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки 6 июля установили курс доллара на уровне 36,75/37,4 грн/долл. (покупка/продажа). По сравнению со значениями 5 июля стоимость американской валюты в покупке снизилась на 2 коп.

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