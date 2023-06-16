Мать скандального судьи Вовка захватила пляж в Одессе и строит отель

Мать одиозного судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка начала строительство гостиницы прямо на пляже в Одессе. Территория стройки на общественном пляже огорожена колючей проволокой, а в море засыпают булыжники.

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Строительство в районе Черноморки началось еще в 2020 году, а активизировалось в апреле 2023 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины. Как говорится в материале Bihus.Info, раньше на этом месте находилось кафе.

Потому по документам новое строительство проходит как реконструкция. При этом, согласно формальным планам, работы должны были завершиться еще в 2021 году.

Расследователи отмечают, что 4-этажную гостиницу на пляже строит фирма "Прим-отель". Владелица фирмы – Наталья Гладкая. Ее фамилию, как матери, сам судья Вовк указывал в официальном судейском досье, и ей же он дарил имущество в Одессе в 2014 году.

Впрочем, Наталья Гладкая в комментарии журналистам заявила, что Сергей Вовк не ее сын. Интересно, что судья Вовк в комментарии отметил, что "никакой хозяйственной деятельности не ведет", и посоветовал обращаться по поводу строительства в Одессе к своей матери.

Как рассказывают местные жители, на стройку неоднократно вызывали полицию. Однако это не помогло остановить захват пляжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, судя Вовк известен своими сомнительными решениями. Например, в 2021 году он отпустил известного вора в законе домой.

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