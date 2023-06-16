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Мать скандального судьи Вовка захватила пляж в Одессе и строит отель

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
2,7 т.
Пляж перегородили, а в море засыпают камни

Мать одиозного судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка начала строительство гостиницы прямо на пляже в Одессе. Территория стройки на общественном пляже огорожена колючей проволокой, а в море засыпают булыжники.

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Строительство в районе Черноморки началось еще в 2020 году, а активизировалось в апреле 2023 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины. Как говорится в материале Bihus.Info, раньше на этом месте находилось кафе.

Проход по общественному пляжу перекрыли
Колючая проволока на пляже

Потому по документам новое строительство проходит как реконструкция. При этом, согласно формальным планам, работы должны были завершиться еще в 2021 году.

Расследователи отмечают, что 4-этажную гостиницу на пляже строит фирма "Прим-отель". Владелица фирмы – Наталья Гладкая. Ее фамилию, как матери, сам судья Вовк указывал в официальном судейском досье, и ей же он дарил имущество в Одессе в 2014 году.

Наталья Гладкая

Впрочем, Наталья Гладкая в комментарии журналистам заявила, что Сергей Вовк не ее сын. Интересно, что судья Вовк в комментарии отметил, что "никакой хозяйственной деятельности не ведет", и посоветовал обращаться по поводу строительства в Одессе к своей матери.

Как рассказывают местные жители, на стройку неоднократно вызывали полицию. Однако это не помогло остановить захват пляжа.

Как сообщал OBOZREVATEL, судя Вовк известен своими сомнительными решениями. Например, в 2021 году он отпустил известного вора в законе домой.

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