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McDonald's меняет рецепты бургеров: что будет с ценами

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,6 т.
McDonald's меняет рецепты бургеров

Американская McDonald's Corp. объявила об изменении рецептов приготовления бургеров. В компании уверяют: они будут незначительны и затронут, в частности, булочки и процесс приготовления котлет. Цены же в связи с этим изменять не планируют.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: изменения направлены на повышение качества еды.

Что изменится

Как рассказывают в McDonald's, изменения затронут, прежде всего, булочки и процесс приготовления котлет. Так:

  • первые обещают сделать "более мягкими и воздушными";
  • лук будут добавлять к котлетам, пока они еще на гриле. За счет этого те должны стать более сочными.

Кроме того, будет повышено качество плавленого сыра – он станет более расплавленным. А в Биг Маках станет больше фирменного соуса.

Как изменения повлияют на цены

В McDonald's уверяют: изменения коснутся только рецептуры бургеров. Цена же на них останется неизменной.

"Представитель McDonald's подтвердил, что обновления не будут сопровождаться запланированным повышением цен", – сообщили в CNBC.

При этом там подчеркнули: приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. На всей территории Штатов они станут доступными же только в 2024 году.

Что говорят украинцы

Украинцы уже отреагировали на предстоящие изменения в рецептуре бургеров. В частности, пользователь Twitter Klon Yjaka предположил, что "история с булочками актуальна для США, потому что у нас и так они лучше".

Klon Yjaka предположил, что "история с булочками актуальна для США, потому что у нас и так они лучше"

"А я люблю лук не в котлете, а сверху на котлете", – отмечает пользователь Ukrainika Nika.

Ukrainika Nika любит лук не в котлете, а сверху на ней

Пользователь же electric shaman настроен скептически. По его словам, булочки уже сейчас напоминаютпо вкусу поролон.

electric shaman настроен скептически

Вітер Хмара уже хочет попробовать новые бургеры.

Вітер Хмара уже хочет попробовать новые бургеры

"Куда уже мягче?", – удивляется Mr. Tea.

Mr. Tea говорит, что булочки уже слишком мягкие

А yet another account не верит, что изменения не приведут к росту цен.

yet another account не верит, что изменения не приведут к росту цен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открытие ресторанов McDonald's вызвало ажиотаж. Возникли очереди и пробки до 200 метров.

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