McDonald's меняет рецепты бургеров: что будет с ценами

Американская McDonald's Corp. объявила об изменении рецептов приготовления бургеров. В компании уверяют: они будут незначительны и затронут, в частности, булочки и процесс приготовления котлет. Цены же в связи с этим изменять не планируют.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: изменения направлены на повышение качества еды.

Что изменится

Как рассказывают в McDonald's, изменения затронут, прежде всего, булочки и процесс приготовления котлет. Так:

первые обещают сделать "более мягкими и воздушными";

лук будут добавлять к котлетам, пока они еще на гриле. За счет этого те должны стать более сочными.

Кроме того, будет повышено качество плавленого сыра – он станет более расплавленным. А в Биг Маках станет больше фирменного соуса.

Как изменения повлияют на цены

В McDonald's уверяют: изменения коснутся только рецептуры бургеров. Цена же на них останется неизменной.

"Представитель McDonald's подтвердил, что обновления не будут сопровождаться запланированным повышением цен", – сообщили в CNBC.

При этом там подчеркнули: приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и на западе США. На всей территории Штатов они станут доступными же только в 2024 году.

Что говорят украинцы

Украинцы уже отреагировали на предстоящие изменения в рецептуре бургеров. В частности, пользователь Twitter Klon Yjaka предположил, что "история с булочками актуальна для США, потому что у нас и так они лучше".

"А я люблю лук не в котлете, а сверху на котлете", – отмечает пользователь Ukrainika Nika.

Пользователь же electric shaman настроен скептически. По его словам, булочки уже сейчас напоминаютпо вкусу поролон.

Вітер Хмара уже хочет попробовать новые бургеры.

"Куда уже мягче?", – удивляется Mr. Tea.

А yet another account не верит, что изменения не приведут к росту цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открытие ресторанов McDonald's вызвало ажиотаж. Возникли очереди и пробки до 200 метров.

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