Метинвест планирует поставлять сталь для восстановления украинских мостов, – СЕО компании

Власть и крупнейшие промышленные группы Украины уже работают над проектами восстановления государства после войны. Реализация этих проектов потребует вклад тысяч иностранных компаний, в частности итальянских, в то же время украинские компании уже определили ориентиры и готовы поставлять все, что необходимо, для восстановления. Об этом пишет в своем материале ведущая итальянская газета La Repubblica.

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"Честно говоря, план восстановления Украины все еще остается на бумаге, но он потенциально мобилизует огромные ресурсы — по оценке Всемирного банка, от 411 миллиардов до триллиона долларов США — с момента подписания мирного соглашения, которое в настоящее время все еще кажется далекой перспективой. Тем временем украинский власть и крупные промышленные группы уже работают над идеей восстановления. Два конгломерата, наиболее активно участвующих в этой разведывательной работе, — металлургическая Группа Метинвест и энергетический гигант ДТЭК. Руководители этих промышленных групп, Юрий Рыженков и Максим Тимченко, поставили перед собой амбициозную цель: восстановить в юго-восточных регионах Украины работу предприятий, которые захватили россияне после месяцев кровопролитных боев", - пишет издание.

В частности, Рыженков адаптирует заводы Метинвеста к производственной и другой деятельности, отличной от основного бизнеса, именно для того чтобы быть готовыми к началу реконструкции, указывает газета. Параллельно они развивают отношения и связи с западными партнерами и компаниями, заинтересованными принять участие в крупном плане обновления.

"Метинвест работает с наиболее нуждающимися в помощи городами, особенно с Мариуполем, где разрабатывается план реконструкции города, на который компания уже выделила 1,5 миллиона евро. Цель — перепланировать город по рекомендациям опытных международных экспертов. Город не будет прежним, он должен измениться , совершенно очевидно, что мы не отстроим огромный металлургический завод таким, как он был до войны, но мы будем там, мы построим новые металлургические заводы, которые будут производить зеленую сталь", – рассказывает Рыженков.

По данным Всемирного банка, через год войны убытки на территории Украины составляют 135 миллиардов долларов США, в том числе жилищного сектора (38%), транспорта (26%), энергетики (8%), торговли и промышленности (8%) и сельского хозяйства (6 %). Безотлагательные меры будут стоить 14 миллиардов долларов США.

"Это правда, что многие мосты разрушены, особенно в юго-восточной части страны, но Метинвест может поставлять сталь для восстановления мостов, как мы это сделали с мостом Сан-Джорджо в Генуе. По железной дороге: поскольку некоторые ее участки повреждены, а "Азовсталь "Пока не может поставлять рельсы, которыми она традиционно обеспечивала "Укрзализныцю" к вторжению, мы рассматриваем возможность привлечения сторонних поставщиков и параллельно — новых предприятий, которые могли бы производить нужный материал для восстановления железной дороги", — объясняет Рыженков.

Ранее СЭО Метинвест также заявил, что компания намерена производить DRI-продукцию (углеродно-нейтральную сталь) на отстроенных заводах в Мариуполе. Покупателей будущей продукции уже ищут – в Швеции, Австрии и Германии.