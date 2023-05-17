Миллионы Жеваго могут вернуть в Украину из Швейцарии: ГБР сообщило о прогрессе

Украина может вернуть более $113 млн, которые незаконно вывел за границу олигарх Константин Жеваго. На данный момент средства, находящиеся на счетах в Швейцарии, арестованы.

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Над возвращением средств работают Госбюро расследований (ГБР) и АРМА. И, как сообщили, в ГБР, ведомства продвинулись в этом вопросе.

"Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает $113 млн. В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны", – говорится в сообщении.

Миллионы банка "Финансы и кредит" были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года. Средства находятся на счетах фирм, конечным бенефициаром которых является Жеваго.

По данным следствия, Жеваго организовал растрату $113 млн банка "Финансы и кредит" с 2007-го по 2013 год. Подконтрольная олигарху офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных финучреждениях, а его банк выступил поручителем. Затем компания не выполнила свои договорные обязанности, а иностранные банки взыскали имущество, которые было под залогом, списав указанную выше сумму.

На сегодняшний день наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. Это:

акции предприятий Жеваго на сотни миллионов гривен;

6 объектов недвижимости;

14 имущественных комплексов;

21 часть имущественных комплексов;

30 нежилых помещений;

10 квартир;

вертолет и яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. кв. м.

В июле 2021 года Жеваго была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 27 декабря 2022 года олигарх был задержан на элитном курорте Куршевель во Франции.

ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции. Тем не менее, 30 марта 2023 года суда Шамбери отказал в экстрадиции беглого олигарха в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы".

Французская прокуратора готовит обжалование этого решения в апелляционном порядке. В то же время, сам Жеваго остается под домашним арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае-2023 имя Жеваго "засветилось" в масштабном коррупционном скандале. Так, по данным СМИ, пойманный на взятке в $3 млн председатель Верховного суда получал деньги за решение в пользу Жеваго.

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