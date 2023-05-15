newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img
Павел Себастьянович
Павел Себастьянович
Координатор групи "Податки" Громадянської Платформи Нова Країна

Блог | Моча для Ощадбанка

Моча для Ощадбанка

Девять месяцев назад Ощадбанк предложил нам кредит по программе 5-7-9. Девять месяцев с нашим предприятием общается Ощадбанк. Потоки документов, справок, отчетностей. Естественно каждый квартал новая отчетность. В конце года - годовая. Для нашего предприятия Ощадбанк превратился во вторую налоговую службу! И каждый квартал нам предлагают увеличить сумму кредита, ведь мы выглядим, как нормальный клиент. Меняются менеджеры, а с ними и аналитики, меняются запросы, меняются проценты. Сначала процент был 5, теперь уже 9. Мы согласны и на 9, но кредита всё равно нет. Сегодня Ощадбанк выдал новый запрос - запросил копии паспортов ближайших родственников. Ну а почему бы и нет? Наверно следующим запросом будут анализы из Синево.

Видео дня

Девять месяцев, Карл!

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...