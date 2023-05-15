Девять месяцев назад Ощадбанк предложил нам кредит по программе 5-7-9. Девять месяцев с нашим предприятием общается Ощадбанк. Потоки документов, справок, отчетностей. Естественно каждый квартал новая отчетность. В конце года - годовая. Для нашего предприятия Ощадбанк превратился во вторую налоговую службу! И каждый квартал нам предлагают увеличить сумму кредита, ведь мы выглядим, как нормальный клиент. Меняются менеджеры, а с ними и аналитики, меняются запросы, меняются проценты. Сначала процент был 5, теперь уже 9. Мы согласны и на 9, но кредита всё равно нет. Сегодня Ощадбанк выдал новый запрос - запросил копии паспортов ближайших родственников. Ну а почему бы и нет? Наверно следующим запросом будут анализы из Синево.

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Девять месяцев, Карл!