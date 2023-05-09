На границе Украины снова километровые очереди: изменятся ли цены на бензин, "дизель" и автогаз на АЗС

В Украине за последние дни на границе увеличились очереди из пассажиров и транспорта. Однако пока на цены на бензин, дизельное топливо (ДТ) и автогаз это пока не влияет.

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Однако если очереди по транспорту сохранятся, то это все же может отразиться на стоимости разных видов горючего на АЗС. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Пока нет, не приведет к изменению цен. Дело в том, что этой истории не много дней. Да, это дискомфорт для тех, кто стоит в очередях, а также для компаний, которым они везут, но сказать, что это уже проблема, пока рано. Есть локальная проблема по сжиженному газу, потому как раз через этот пункт много везется автогазу. Кстати, в частности, и российского автогаза в Украину, поэтому здесь может даже к лучшему. Но все же в этой же очереди стоят бензовозы, которые везут литовский ресурс, потому это не хорошо", – сказал эксперт.

По состоянию на сейчас ситуация на границе не влияет на стоимость горючего. В частности, потому, что сейчас в стране большие остатки топлива. "Что касается только новых поставок, то все это не существенно пока", – подытожил Сиренко.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украину стали завозить еще большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. В основном смеси везут из Латвии и Польши, из Литвы завозится меньше.

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