На Канарских островах продается трехкомнатная квартира по цене однушки в киевской хрущевке 

В Испании в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова) можно купить трехкомнатную квартиру площадью 55 квадратов за 43,2 тыс. долларов. По такой же цене в Киеве можно купить однокомнатную квартиру в хрущевке в спальном районе.

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Об этом говорится в данных испанского портала недвижимости. Квартира находится на первом этаже четырехэтажного здания. Сам дом построен в 1968-м. Это один из самых бюджетных вариантов в городе.

Квартира нуждается как минимум в косметическом ремонте. Здесь есть три спальни, отдельная гостиная (по украинским меркам это четырехкомнатная квартира), кухня, санузел и подсобное помещение. Среди преимуществ: бронированная дверь.

Недалеко от дома есть школа, спортивная площадка, оздоровительный центр, бизнес-центр. Дом находится недалеко от океана. "Дом расположен в консолидированном районе, хорошо связан и в пределах досягаемости всех услуг, доступных муниципалитету, таких как школьное оборудование, спорт, оздоровительный центр, досуг, коммерческие учреждения и другие", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Карпатах можно купить дом за 5-7 тыс. долларов. Недвижимость с качественным ремонтом будет стоить примерно в три раза больше.

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