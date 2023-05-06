'Нафтогаз' вытеснил из газового рынка 200 млн кубометров газа частной газодобычи, – эксперт

Соглашением с ArcelorMittal по продаже газа "Нефтегаз" вытеснил с газового рынка 200 млн куб. м ресурса частных газодобывающих компаний.

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Об этом сообщил бывший финансовый директор "Укргаздобычи" и энергетический эксперт Евгений Паленка.

По его словам, до войны промышленные потребители потребляли больше газа, чем сейчас, и покупали его у частных газодобытчиков.

Однако сейчас потребление бизнесом на 1 млрд кубометров меньше добычи частных добытчиков. То есть возник избыток газа частной добычи на том сегменте рынка, на котором они могут его продавать.

"Для меня было очень большим сюрпризом то, что "Нафтогаз" также вышел на этот рынок и еще с 200 миллионов газа с этого рынка выдавил частных поставщиков. То есть, для частных поставщиков объем рынка еще уменьшился соответственно на 200 миллионов кубических метров газа", - подчеркнул Паленка.

Накануне "Нефтегаз" сообщил о заключении договора с частным заводом ArcelorMittal Кривой Рог о продаже 200 млн м3 газа. По данным участников рынка, цена составила около 11 000 грн за тыс. м3, в то время как еще месяц назад "Нафтогаз" импортировал газ из Европы по 26 000 грн за тыс. м3.

Также бывший глава Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сомневается в прозрачности схемы продаж "Нафтогазом" газа завода Arcelor.