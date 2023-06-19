Налоги для "ФОПов" скоро изменятся: для некоторых уплата останется добровольной

После отмены налоговых льгот для физлиц-предпринимателей в Украине, некоторые "ФОПы" все же смогут платить единый налог на добровольной основе. Речь идет о плательщиках единого налога первой и второй группы, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях.

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Соответствующие правила предусмотрены правками к законопроекту № 8401, который готовится к рассмотрению депутатами Верховной Рады во втором чтении. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 августа, а не с 1 июля, как ожидалось ранее.

Указанные физлица-предприниматели будут иметь право не платить единый налог за период с первого числа месяца, в котором были начаты боевые действия или оккупация, до последнего числа месяца, в котором были завершены активные боевые действия или завершена временная оккупация.

Соответствующие даты определяются согласно данными "Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией". Сами территории также перечислены в этом списке. Он регулярно обновляется.

Все остальные "ФОПы" первой и второй группы будут обязаны платить единый налог. Напомним, в 2022 году эту обязанность заменили добровольной уплатой налогов, чтобы поддержать малый бизнес во время полномасштабной войны.

После более чем года полномасштабного российского вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы. И на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украина может только из собственного бюджета. Направлять на эти цели международную финпомощь нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны платить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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