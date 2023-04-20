Национализированный банк российского олигарха Гинера могут отдать "Укрпочте": что известно

Национализированный PIN Банк, который ранее принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру, может перейти "Укрпочте". Почтовый оператор уже пять лет планирует выйти на рынок финансовых услуг.

Видео дня

О возможной передаче PIN Банка "Укрпочте" сообщает NV. Издание ссылается на собеседников на банковском рынке и непосредственно в "Укрпочте".

PIN Банк занимал в рейтинге Национального банка Украины (НБУ) 50-е место из 62. Финучрждение входило в орбиту влияния российского олигарха из "лужниковской группы" Евгения Гинера. Та же группа контролировала арестованные энергокомпаниии (Кировоградоблэнерго, Херсоноблэнерго, Ривнеоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Житомироблэнерго), а также сеть отелей под брендом "Премьер".

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил национализацию PIN Банка 27 февраля 2023 гожа. Суд постановил, что удовлетворяет исковое заявление Минюста о взыскании в доход государства 88,89% акций PIN Банка, которые контролировал Гинер.

Интересно, что в январе-2022, еще до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" подавала в НБУ запрос на покупку другого финучреждения – Альпари Банка. В июне сделку даже согласовал Антимонопольный комитет, но дальше дело не пошло.

Зачем "Укрпочте" банк

Гендиректор государственного почтового оператора Игорь Смелянкий уверен: "превращение" почты в банк поможет не только расширить доступ украинцев к финансовым услугам, но и сократить расходы госбюджета. В частности, казна сэкономит на плате за доставку пенсий.

"В случае создания почтового банка все пенсионеры, получающие свои выплаты через нас, станут его клиентами. Это значит, что государство перестанет выплачивать 2,5 млрд грн на компенсацию тарифа на доставку пенсий", – отмечал Смелянский.

Он добавил, что это позволит сохранить в бюджете 10 млрд грн за четыре года. Также, по подсчетам главы "Укрпочты", 12 млн украинцев из сел и других небольших населенных пунктов смогут получить доступ к финансовым услугами.

Ранее "Укрпочта" планировала сама получить банковскую лицензию. Однако в 2020 году в НБУ выступили категорически против создания государственного почтового банка. Регулятор заявил, что это нелогично, неконкурентно и рискованно. В результате "Укрпочта" сменила подход и задумалась не о превращении в банк, а о приобретении небольшого финучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее планы "Укрпошты" на NFT-марку всколыхнули соцсети. Некоторые украинцы оценили внедрение современных технологий таким учреждением, но другие высмеяли эту инициативу и предложили сосредоточиться на решении уже существующих проблем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!