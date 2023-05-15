"Нелегалы" захватили 20% рынка сигарет: из-за них Украина недополучила денег на 136 "Байрактаров"

Объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Это эквивалентно годовому недопоступлению в бюджет 22 млрд грн. На эту сумму, к примеру, можно было бы купить 136 "Байрактаров".

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Такие данные содержатся в исследовании института "Kantar Украина", сообщил первый замглавы парламентского комитета по налогам Ярослав Железняк ("Голос"). Последняя информация представлена за февраль-2023.

Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах. При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%).

"Для понимания в феврале 2019 года этот показатель был лишь 5,6%. В ноябре-2022 "нелегал" падал до 17,8%, но снова пошел на увеличение", – отметил нардеп.

Он уточнил, что бюджетные потери за год составили 22 млрд грн. "Это 279 танков, 560 БТР или 136 "Байрактаров", – сравнил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц. Он является бенефициаром ООО "Дьюти Фри Трейдинг" в пункте пропуска Порубное – Сирет (на границе с Румынией). Так, за 2022 год было "продано" 4 252 700 пачек сигарет (по 25 пачек на покупателя). Его партнером является народный депутат Андрей Иванчук (член партии "Народный фронт").

Duty Free – система беспошлинной торговли в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских), на границах стран. То есть в магазинах дьюти-фри можно купить товары без налогов. И, согласно кассовым чекам, каждый покупатель в украинском Duty Free в среднем "покупал" по 25 пачек сигарет.

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