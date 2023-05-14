Несмотря на запросы Украины: США планируют продать 24 истребителя F-16 Колумбии – СМИ

Соединенные Штаты собираются продать Колумбию 24 модернизированных истребителей F-16 Viper (Block 70/72). Продаж могут осуществить через американскую компанию Lockheed Martin.

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Отметим, что такая модификация истребителей была впервые представлена всего 2 месяца назад. Об этом говорится в материале Infodefensa.

Как отмечается, сумма сделки будет составлять $4,2 млрд. Цена 24 самолетов – $2,45 млрд – более $100 млн за единицу (также будут переданы сопутствующее оборудование и боеприпасы). Кроме того, $1,75 млн Колумбии придется оплатить за логистику, строительство и модернизацию инфраструктуры, обучение и подготовку персонала, поставки тренажеров и техобслуживание. План планируется реализовать в период 3 лет.

Напомним, правительство Украины неоднократно призвало страны Запада передать современные истребители. В частности, власти заявляли о необходимости передачи нашему государству именно F-16.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что F-16 – самый распространенный самолет в мире. Таких истребителей приблизительно 4,5 тыс. на вооружении в 25 стран. Эти самолеты существенно помогли бы завоевать преимущество в воздухе над агрессором.

Как сообщалось, 13 мая у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба и госсекретаря США Энтони Блинкена был телефонный разговор. В ней высокопоставленные должностные лица обсудили вопросы подготовки Украины к контрнаступлению и поставки оружия.

В ходе разговора министр в очередной раз акцентировал внимание на предоставлении Украине истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

OBOZREVATEL ранее писал: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что F-16 позволит закрыть украинское небо от атак российских оккупантов на 98%. Они эффективны против авиабомб и баллистических ракет, крылатых ракет и дронов.

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