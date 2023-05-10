Ни денег, ни квартир: миллиарды гривен инвесторов "Укрбуда" застряли в компаниях, связанных с Микитасем

Судьба 3,7 млрд грн вкладчиков "Укрбуда" остается неизвестной, несмотря на решение НКЦБФР обязать финкомпанию "Жилье-Капитал" вернуть эти средства. Дело в том, что с 2015 года до сих пор не вынесено ни одного судебного решения в делах о хищении этих средств. Покупатели квартир остаются и без денег, и без жилья.

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На "Жилье-Капитал" наложен только один штраф в размере 120 тыс. грн. Речь идет о распоряжении НКЦБФР №49-ДУМ и постановлении НКЦБФР №46-ДУМ. Одно из них обязует "Жилье-Капитал" вернуть средства, второе – заплатить штраф.

В решениях нацкомиссии указано, что ФК "Жилье-Капитал" незаконно вывела деньги вкладчиков "Укрбуда" на счета "дружественной" "Кассы народной помощи" и обязала это ООО разместить на депозитах в банках 3,7 млрд грн. Именно эта компания собирала с инвесторов средства на строительство квартир.

ООО "ФК "Жилье-Капитал" является управляющим фондов финансирования строительства (ФФС) объектов корпорации "Укрбуд". Таким образом, компания нарушила требования действующего законодательства, передав средства своего оперативного резерва небанковскому учреждению. По закону, такие средства могут храниться исключительно на банковских счетах.

Для ООО "ФК "Жилье-Капитал" это уже не первое "исчезновение" средств. В 2020 году общество отозвало свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса "Genesis", также фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья.

Вопрос возвращения денег инвесторов стоит остро. Ведь именно за счет этих 3,7 млрд грн "Киевгорстрой" должен достраивать жилые комплексы "Укрбуда". Сам "Киевгорстрой" не получает из ФФС уже больше года.

По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году эта компания кредитовала покупку жилья в "Укрбуд". По данным "Экономической правды", к тому времени Максим Микитась вывел около 1,5 млрд гривен.

Максим Микитась обвиняется в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины более чем на 81 млн грн. Впоследствии Микитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

Во второй половине 2019 года в Киеве и Киевской области были заморожены работы на 26 жилых комплексах "Укрбуда". В результате около 40 тыс. человек (семьи 13 тысяч инвесторов) рисковали остаться без жилья. В результате к достройке ЖК решили привлечь других "строительных гигантов". В декабре 2019 года некоторые комплексы поручили достроить "Интергал-Буду" и Edelburg Development, но большинство (18 ЖК) было решено передать "Киевгорстрою".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины в начале октября-2022 без особой огласки сменил главу скандально известной госкорпорации "Укрбуд". Правительство под руководством премьера Дениса Шмыгаля назначило на эту должность Владимира Левина. Он известен своими связями с бывшим нардепом и экс-президентом "Укрбуда" Максимом Микитасем.

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