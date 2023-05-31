НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила ценовые ограничения (price-cap) на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 31 мая.

Этим решением Регулятор внес изменения в постановление от 25 февраля 2022 г. № 332. В частности, он приостановил действие подпункта 6 этого постановления.

Таким образом, Регулятор отменил нижние и верхние ценовые ограничения на сегменте рынка электроэнергии "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке" (ВДР).

"Для нас важна возможность привлечения импорта летом. Нынешние price-cap не дают нам такую возможность. По моему мнению, price-cap на РДН и ВДР должны соответствовать уровням цен на смежных рынках, чтобы импорт мог поступать в украинскую энергосистему в летние месяцы", – сказал во время заседания Регулятора председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.