Нові БпЛА Cosmolot Airlines. У ЗСУ буде дрон за стандартами НАТО

Проєкт української компанії COSMOLOT Cosmolot Airlines продовжує свою роботу по знищенню ворога. Власники компанії COSMOLOT Арнульф Дамерау та Сергій Потапов фінансують виготовлення першої передсерійної моделі БпЛА REX, що відповідає стандартам НАТО full kill chain solution (повний цикл знищення цілі).

Збройні Сили України COSMOLOT забезпечить комплексом ребостійкого БпЛА REX, який складатиметься з 2-ох дронів, станції наземного керування та пускової системи. Вартість виготовлення передсерійної моделі складає 12,5 млн грн.

У чому ефективність дрону та чому його поява на фронті надає оперативно-тактичну перевагу на полі бою?

БпЛА REX стійкий до РЕБ, виявляє, ідентифікує цілі та швидко локалізує їх координати.

Може самостійно виконувати розвідку, дорозвідку, спостерігати у динаміці та супроводжувати рухому ціль.

Дрон обирає боєприпас різних типів залежно від цілі та транслює результати ударів в режимі онлайн по захищеному каналу зв'язку.

Миттєво оцінює ефективність удару.

Минулого року Cosmolot Airlines забезпечили кілька десятків підрозділів ЗСУ 50 модернізованими ударними БпЛА Punisher. Після виготовлення нового дрону REX, комплекс буде переданий в 58 ОМПБр для роти снайперів, що восени минулого року знищила російську станцію радіоелектронного придушення "Борисоглебськ-2" вартістю понад 200 млн доларів за допомогою Punisher.

Ефективність проєкту Cosmolot Airlines для ЗСУ доведена на фронті неодноразово. Тому COSMOLOT продовжує посилювати військо сучасною інноваційною зброєю, вже за стандартами НАТО.

"Шляхи допомоги COSMOLOT забезпечують українських захисників необхідним. Бо, сидячи в окопах та у складних боях, наші воїни не мають думати, де та як взяти дрон, авто чи інше спорядження. Вони не мають просити людей допомогти і думати, як закрити позачерговий збір. Це маємо робити ми, поки захисники ризикують життям. Ми — це український відповідальний бізнес. Cosmolot робитиме це і далі. Ми тільки почали робити це разом", — Арнульф Дамерау, Головний інвестор Cosmolot.