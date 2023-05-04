Новинский не смог спрятать от санкций порт и 230 объектов недвижимости: активы на 10,5 млрд арестованы

В Украине арестованы активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд грн. Эти активы Новинский пытался скрыть от санкций. В список входят, в частности, 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через офшорный трастовый фонд.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Среди арестованного скрытого имущества Новинского:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева;

морской торговый порт "Очаков";

помещения агрохолдинга;

торговые центры в разных регионах Украины.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в офшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", – отметили в СБУ.

Тем не менее, украинские спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее. Скрытое имущество добавилось к уже арестованным в апреле-2023 активам олигарха более чем на 3,5 млрд грн.

В частности, ранее был наложен арест на 18 млн кубометров газа, принадлежащего компаниям Новинского. Газ находился в подземных хранилищах "Укртрансгаза", топливо пытались продать третьим лицам, чтобы избежать последствий санкций СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, также арестовано и другое имущество Новинского. В частности, корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, которые бизнесмен пытался скрыть от санкций.

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