Новые запреты для курильщиков: электронки приравняли к сигаретам, а табака с менлотом больше не будет. Детали новаций

Курить в Украине стало не только тяжелее, но и не так вкусно: 11 июля вступил в силу закон №1978, который, в частности, запрещает продажу ароматизированных сигарет и жидкостей для электронок. А кроме того, приравнивает системы нагрева табака – такие как Iqos, Glo и т.д. – к обычным сигаретам. Свободно курить их в общественных местах (скажем, летних площадках ресторанов) также запрещено.

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Привлекать новых клиентов производители сигарет, "айкосов" и электронок теперь смогут только фактически через "сарафанное радио" – ведь открыто или скрыто рекламировать свою продукцию закон им запрещает. Тех же, кто попытается обойти те или иные новые запреты, будут штрафовать. Правда, на сравнительно небольшие суммы.

"Вкусных" сигарет больше не будет

Как свидетельствуют опросы в разных странах, молодежь склонна считать, что ароматизированные (и, в частности, ментоловые) сигареты менее вредны. Что приводит к меньшему переживанию за здоровье и, как следствие, более активному их курению.

Более того, говорится в пояснительной записке к закону, "международные исследования указывают, что 80% детей в возрасте 12-17 лет, имевших опыт употребления табака, начинали именно из ароматизированных табачных изделий".

Тем не менее, отмечается, "ВООЗ утверждает, что все виды табачных изделий представляют угрозу здоровью".

Другая сторона привлекательности ароматизированных сигарет – а также вейпов и других электронок – собственно, их вкус. Опрошенные OBOZREVATEL курящие их украинцы утверждают, что предпочитают именно такие изделия из-за отсутствия характерного горького и неприятного вкуса. А также признают: приятные вкус и послевкусие хоть прямо и не стимулируют к более активному курению, но и не ограничивают его.

Однако теперь этому положен конец. Ведь с 11 июля в Украине запрещается продажа табачных изделий с добавками:

витаминами и др.;

кофеином, тауринами и др. энергетическими добавками;

делающими выбросы цветными;

облегчащими вдыхание дыма или усвоение никотина.

Кроме того, запрещается реализация сигарет и табака для самокруток:

с характерным запахом или вкусом дыма;

фильтр, бумага или капсула к которым содержат табак или никотин;

которые содержат вкусо-ароматические добавки в любых компонентах – фильтре, бумаге, упаковке, – либо позволяют изменять запах, вкус или интенсивность дыма самокруток.

Еще один запрет – продажа жидкостей в электронные сигареты. Причем, наличие у них никотина роли не играет – важно:

наличие запаха или вкуса ментола, фруктов и т.п.;

наличие витаминов и других псевдополезных добавок;

наличие кофеина, таурина и др. энергетических добавок;

наличие добавок, производящих выбросы цветными;

превышение объема заправочных контейнеров 10 мл;

превышение объема одноразовых е-сигарет или картриджей 2 мл;

содержание никотина, в которых превышает 20 мг в 1 мл.

"Айкосы" приравняли к обычным сигаретам

Кроме того, закон приравнял системы нагрева табака – Iqos, Glo и т.д. – к обычным сигаретам. Для этих изделий уже действуют одинаковые правила, поэтому, например, отказ прекратить курить в общественном месте, "потому что это айкос" не проходит.

"После появления табачных изделий для нагревания на рынке Украины в конце 2016 года, впервые за 10 лет возобновилась динамика роста употребления табачных изделий. ... Если в 2019 году только 1% респондентов сообщали об употреблении табачных изделий для нагревания, то в 2022 году этот показатель составляет 7%", – говорится в пояснительной записке к закону.

При этом там подчеркивается:

среди женщин увеличилась доля тех, кто употребляет табачные изделия для электрического нагрева с 0,6% в 2019 году до 5,5% в 2022 году;

такие изделия получают наибольшее распространение именно среди молодежи 18-29 лет – по состоянию на 2022 год, 22% молодых украинцев и украинок пробовали их, а 9% употребляли за последние 30 дней.

"Новейшие табачные изделия должны отвечать общим требованиям к табачным изделиям", – говорится в пояснительной записке. Среди них – уже действующий в течение года запрет на курение в общественных местах:

детских и спортивных площадках;

подъездах жилых домов;

подземных переходах;

общественном транспорте;

ресторанах, кафе, барах и т.п.;

остановках маршрутных транспортных средств и т.д.

Распространяются на такие изделия и штрафы в 51-170 грн за курение в запрещенных местах. В случае повторного нарушения нарушение наказания возрастет до 170-340 грн.

Рекламе – нет

Еще один блок запретов касается рекламы табачных изделий – Iqos, Glo и их аналоги больше не исключение. Фактически теперь в Украине запрещено каким-либо образом публично поощрять людей к курению – как прямо рекламируя табачную продукцию, так и скрыто: финансируя различные мероприятия и кампании.

Так, среди прочего, запрещается:

размещение информации о производителях в местах реализации табачных изделий и вне их;

размещение такой информации в Интернете (правда, здесь исключение: запрет не касается информации об устройствах для нагрева табака, электронок, заправочных контейнеров и жидкостей к ним, размещенной в соцсетях физическими лицами, а также опубликованной на сайтах производителей/импортеров с предварительной идентификацией возраста);

спонсорство теле- и радиопередач, театральных, концертных, спортивных и т.д. мероприятий, программ или отдельных лиц;

бесплатная раздача, обмен одних изделий на другие или какие-либо товары, работы, услуги;

предоставление бонусов, премий, возврат средств;

финансовая или иная поддержка мер – в т.ч., партий, спортсменов и т.д.

Нарушителей будут наказывать

За нарушение правил продажи предусматривается:

штраф в размере 20 тыс. грн.

за повторное за год – 50 тыс. грн.

За нарушение правил рекламы:

30 тыс. грн за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе, чем каждое мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий;

50 тыс. грн в случае повторных нарушений в течение года.

Чего хотят достичь

Авторы законопроекта утверждают: его целью является сокращение распространенности курения среди всех возрастов украинцев. Однако прежде всего среди детей и молодежи. Так, по данным GYTS :

18,4 % детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами;

пробовали курить электронные сигареты 40% детей такого возраста;

каждый пятый подросток в Украине курит вейп.

"[Закон] ... будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Такие меры постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине" , – убеждают авторы документа.

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