Одна из стран ЕС конкурирует с Польшей за украинских работников: какие зарплаты предлагают 

Украинские беженцы все чаще предпочитают для работы Румынию. Эта страна ЕС пытается конкурировать с Польшей, хотя все еще не может предлагать такие же заработные платы.

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Как сообщают аналитики платформы EWL, в среднем украинцы могут зарабатывать в Польше 24,4-27,2 тыс. грн. Речь идет о работе на автоконцернах, предприятиях пищевой промышленности.

Вакансии, которые требует определенных навыков (кондитеры, швеи, поворы), предлагают для женщин в возрасте до 55 лет. В среднем там можно зарабатывать 32,5-36,5 тыс. грн. Как отмаечает сотрудник EWL Марцин Колодзейчук, швеей готовы взять даже тех украинок, которые ранее работали только на дому.

Механики и электрики могут устроиться на работу с украинскими документами, которые подтверждают квалификацию. При этом они в среднем могут зарабатывать около 40,6 тыс. грн. В Румынии есть значительные потребности в кадрах, за счет украинцев они хотят пополнить дефицит кадров.

По данным Министерства труда Румынии, из 3,5 млн украинцев, которые приехали в страну после начала полномасштабной войны, задержалось в стране всего около 100 тыс. человек. Остальные либо поехали в другие страны ЕС, либо вернулись в Украину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше изменили правила депортации иностранных граждан. Эти правила могут также коснуться и украинцев.

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